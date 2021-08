Laikmetīgās mākslas festivāls "Survival Kit" pievērsīsies novecošanas jautājumiem

Festivāla tēmu par sabiedrības izdzīvošanas un novecošanās jautājumiem caur laikmetīgās mākslas darbiem iztirzāt aicina Berlīnē dzīvojošās kuratores Ovula Durmusoglu (Övül Ö. Durmușoğlu) un Joanna Varša (Joanna Warsza): “Ņemot vērā, ka Covid-19 vīruss daudzus no mums ir vērtis par daļu no visus vienojošā un ciešā saauduma, jaunu aktualitāti ieguvusi itāļu filozofa Roberto Espozito (Esposito) veiktā analīze, meklējot saikni starp politisko konceptu “kopiena” (community) un epidemioloģisko konceptu “imunitāte” (immunity). Paturot prātā abu vārdu saknes ‘munus’ dažādās nozīmes (Espozito to skaidro kā nastu, pienākumu, saistības, dāvanu, pakalpojumu, atbalstu, izrādi), festivāla “Survival Kit 12” ietvaros mēs vēlamies iztēloties jauna veida sabiedrības imunitātes sistēmu, kas sākas ar mākslinieku austo mūsu kopīgās ādas pavedienu.”