Stankevičs no pienākumu pildīšanas atstādina garīdznieku, kas vērsies pret vakcināciju

"Nav pieņemams, ka no kanceles tiek sludināts pret vakcināciju. Tiklīdz kāds darbojas atšķirīgi no baznīcas vadlīnijām, ar viņu tiek strādāts, pat līdz atstādināšanai, ja nelabojas," sacīja arhibīskaps.

Katoļu baznīcas Rīgas pārstāvji pauž, ka ikvienam ir jāapzinās, ka atteikšanās no vakcinēšanās liek šķēršļus tam, lai pandēmija tiktu ātrāk pārvarēta un varētu atgriezties pie ierastās dzīves sabiedrībā un baznīcā. "Nesaņemot vakcīnu, mēs riskējam gan ar savu, gan savu tuvāko dzīvībām. Ļoti iespējams, ka, ja visi būtu vakcinējušies, draudzēs varētu atsākties agrākās pastorālās darbības," vērš uzmanību garīdznieki.

Priesteru padomes locekļi bijuši vienprātīgi, ka nav pieļaujama aģitācija pret vakcināciju ne no priestera, ne draudzes locekļu puses. "Ja garīdznieks aicina izvairīties no vakcinācijas, tad viņš nostājas pret pāvesta, Ticības mācības kongregācijas un Latvijas Bīskapu konferences paustajām nostājām, un tādējādi šķeļ baznīcu no iekšienes, veicina apjukumu un nemieru," pausts Rīgas priesteru paziņojumā.