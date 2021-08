Preses nama kvartāla pamatos iemūrēta nākotnes vēstījumu kapsula

Laika kapsulas klātienes iemūrēšanas ceremonijā piedalījās Preses nama kvartāla attīstītāju "Lords LB Asset Management" pārstāvji Ģiedrs Bernots un Aivars Abromavičs, Ekonomikas ministrijas pārstāvis, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis (JV), AS "UPB" valdes loceklis Uģis Grīnbergs, "Arhis arhitekti" vadītājs Andris Kronbergs un arhitekts Raimonds Saulītis, "Arrow Architects" arhitekts Rikardo Paternina un pilsētplānotājs Neils Balgalis .

Preses nama kvartāla būvniecības pirmajā kārtā līdz 2023.gada vasarai Pārdaugavā attīstīs gan vienu no modernākajiem biznesa darījumu centriem Baltijā ar A klases birojiem 25 000 kvadrātmetru platībā, gan multifunkcionālu centru 40 000 kvadrātmetru platībā ar Baltijā pirmo futbola laukumu uz ēkas jumta, apzaļumotām terasēm, publiski pieejamām atpūtas zonām un bērnu rotaļlaukumu.

Preses nama kvartāla projektu izstrādājusi starptautiska arhitektu komanda - "Arhis arhitekti" no Latvijas, "KSP Jürgen Engel Architekten" no Vācijas, kā arī "Arrow Architects" no Dānijas.