Lietuvas iekšlietu ministre: Situācija pie Baltkrievijas robežas stabilizējusies

Valsts robežsardzes dienesta vadītājs Rustams Ļubajevs žurnālistiem atzinis, ka Lietuvai nav precīzu datu par to, cik potenciālu nelegālo migrantu šobrīd vēl atrodas robežas Baltkrievijas pusē, bet no atklāti pieejamajiem avotiem, kā arī no rbežu šķērsojošo autovadītāju liecībām ir zināms, ka gan pie pašas robežas, gan tuvējos ciemos un pilsētiņās viņi vēl ir.