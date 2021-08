Pieaugusi iedzīvotāju pārliecība par savu veselību

"Mana Aptieka farmaceite" un Tukuma aptiekas vadītāja Agnese Ritene skaidro, ka darbs no mājām un izvairīšanās no dažādu publisku vietu apmeklēšanas daudziem iedzīvotājiem pērnā gada rudens, ziemas sezonā ļāva izvairīties no tādām tradicionālām saslimšanām kā saaukstēšanās, infekciju slimības un vēdera vīruss.

"Tas varētu būt viens no iemesliem, kādēļ cilvēki savu veselību vērtē kā labāku, salīdzinot ar gadu iepriekš. Proti, cilvēks domā, ja man šogad izdevās izvairīties no saslimšanas, tai skaitā no Covid-19, tad man ir stipra veselība, neraugoties uz to, ka cilvēks, iespējams, ir juties emocionāli sliktāk vai viņam piemīt kāds veselībai kaitīgs ieradums vai hroniska kaite," norāda Ritene.