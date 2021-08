Piektdien nedaudz pieaudzis vakcinācijas pret Covid-19 temps

No visiem piektdien poti pret Covid-19 saņēmušajiem lielākā daļa bijuši cilvēki, kuri neietilpst nevienā prioritāri vakcinējamajā grupā. Sapotēti arī 642 seniori vecumā virs 60 gadiem, 311 personas ar hroniskām slimībām, 192 ārstniecības personas, 109 izglītības iestāžu darbinieki, 71 persona ar citām veselības indikācijām, 63 personas no citas paaugstinātas riska grupas, 27 ārstniecības iestāžu darbinieki, 24 sociālās aprūpes centru klienti, 22 sociālo aprūpes centru darbinieki un 15 operatīvo dienestu darbinieki.

Pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.