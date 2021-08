Seska ekipāža JWRC posmā Beļģijā izstājas no otrās dienas sacensībām

Jau ziņots, ka pēc septiņiem piektdienas ātrumposmiem latvieši ieņēma pieticīgo piekto vietu junioru klasē, lai gan uzvarēja vienā no "dopiem".

Sestdienas pirmajā ātrumposmā Seska ekipāža iebrauca grāvī un izstājās no otrās dienas sacensībām, tādējādi necīnīsies par augstvērtīgo vietu.

"Dienas pirmo ātrumposmu junioru ieskaites dalībnieki veica pārbrauciena režīmā, savukārt pirmajā īstajā "dopā" (SS10) vienā no līkumiem ieslīdējām grāvī. Ātrums bija pietiekami mazs, līdz ar to pašiem un automašīnai viss ir kārtībā, taču grāvji Iprā ir dziļi un avarējām vietā, kur nav skatītāju, līdz ar to šodien sacensības ir beigušās," sociālajā vietnē "Facebook" raksta ekipāžas preses dienests.