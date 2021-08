Organizācijas lūdz nodrošināt migrantu cilvēktiesību ievērošanu

Vēstuli Valsts prezidentam Egilam Levitam, valdībai, Saeimai un atbildīgajām komisijām nosūtīja "Providus", kā arī biedrības "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai", "Gribu palīdzēt bēgļiem", "Latvijas Cilvēktiesību centrs", "Latvijas Pilsoniskā alianse", nodibinājums "Make Room Europe" un diasporas organizācijas "Giving for Latvia".

Organizācijas sagaida no Latvijas valdības un Eiropas Savienības institūcijām izlēmīgu rīcību tam, lai Lukašenko režīmu par šādu rīcību sodītu un atturētu no tādas arī nākotnē. Vienlaikus organizācijas uzskata, ka Latvijas atbildes solis - fiziska robežšķērsotāju atturēšana no ienākšanas Latvijas teritorijā, neļaujot viņiem pieprasīt Latvijā patvērumu - pārkāpj Latvijai saistošas cilvēktiesību normas vismaz tādā formā, kā tās līdz šim ir interpretējušas starptautiskās cilvēktiesību institūcijas.