Par trešdaļu audzis jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits

SPKC apkopotā informācija liecina, ka pēdējās divās nedēļās saslimstības pieaugums novērots visās vecuma grupās, taču it īpaši 30 līdz 49 gadus veco cilvēku vidū. Saslimstība pieaugusi arī bērnu vecumā līdz deviņiem gadiem vidū, kā arī vecuma grupā no 10 līdz 19 gadiem.

Vairumā gadījumu pagājušajā nedēļā atklātie ar Covid-19 saslimušie nav bijuši vakcinējušies - 579 jeb 83% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem cilvēkiem nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, savukārt 122 cilvēki jeb 17% bija vakcinēti.

Eiropas valstu vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir nedaudz samazinājies no 214,3 līdz 209,4.

Savukārt Latvijas rādītājs pieaudzis no 38,8 līdz 49,3.

Iepriekšējā nedēļā ievērojami pieaudzis ievesto Covid-19 gadījumu skaits - no 75 līdz 112. Laikā no šī gada 5.jūlija līdz 15.augustam saslimušie visbiežāk Latvijā ieradušies no Turcijas (71 gadījums), Krievijas (50), Spānijas (43), Lielbritānijas (42), Gruzijas (24), Uzbekistānas (17), Nīderlandes (16), Somijas (16), Baltkrievijas (15), Francijas (14) un Īrijas (14).