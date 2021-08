Rīgā aiztur dzērājšoferi ar BMW, kura streipuļošana iepriekš bija pamanīta benzīntankā

Policijas darbinieki nekavējoties izņēma atslēgu no apturētā transportlīdzekļa aizdedzes, lai novērstu turpmāku auto kustību. Sarunas laikā apstiprinājās, ka vadītājs varētu būt reibuma stāvoklī. Uz notikuma vietu tika izsaukta ceļu policija.

Par to, lai inspektoriem nebūtu garlaicīgi, gaidot kolēģu ierašanos, parūpējās BMW pasažieris, kurš, par spīti policistu brīdinājumiem, pačurājis miskastē turpat blakus esošajā tramvaja pieturā. Par to viņam piespriests 50 eiro sods. Savukārt autovadītājs brīdī, kad ieradušies ceļu policisti, atteicies no ekspertīzes notikuma vietā, tādēļ nogādāts Tvaika ielā, kur mediķi viņa apreibumu noteikuši klīniski.