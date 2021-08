24% Krievijas iedzīvotāju neko nezina par Augusta puču

1991.augustā notika valsts apvērsuma mēģinājums, ar mērķi no varas atstādināt pirmo PSRS prezidentu Mihailu Gorbačovu, lai apturētu viņa sākto valsts demokratizācijas plānu. Apvērsumu mēģināja īstenot Valsts ārkārtas situācijas komiteja (VĀSK), kuras sastāvā bija astoņi cilvēki.

Vislielākais īpatsvars to cilvēku, kas neko nezina par puču, ir vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem (65%) un vecuma grupā no 25 līdz 39 gadiem (42%).