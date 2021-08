Latvijā pieaudzis nodarbināto skaits

Nodarbinātības līmenis starp iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 74 gadiem gada 2. ceturksnī pieauga līdz 62,3% - par 0,7 procentpunktiem pārsniedzot iepriekšēja ceturkšņa rādītāju. Vienlaikus gada griezumā joprojām vērojams nozīmīgs nodarbināto iedzīvotāju īpatsvara samazinājums – nodarbinātības līmenis 2. ceturksnī bija par 2,6 procentpunktiem zemāks nekā attiecīgi 2020. gada 2. ceturksnī (64,1%), savukārt no augstākā pirmskrīzes līmeņa ( 2019. gada 2. ceturkšņa) atpaliekot par 3,1 procentpunktu. Kopumā nodarbinātības līmenis Latvijā š.g. 2. ceturksnī saglabājās jūtami zemāks nekā kaimiņos – Igaunijā nodarbināto iedzīvotāju īpatsvars gada 2. ceturksnī veidoja 65,8% no iedzīvotāju kopskaita vecumā no 15-74 gadiem, bet Lietuvā – 64,8 procentus.