Uz robežas ⟩ Kamēr papīrs būs svarīgāks par cilvēku, mēs turpināsim braukt auzās

Psihiatrs Tērauds pauda, ka izglītošanas procesā būtiski izglītot arī pašus mediķus, piemēram, ģimenes ārstus, jo arī pašu ārstniecības personu vidū reizēm valda iesīkstējuši stereotipi. Tērauds arī bilda, ka viens no būtiskiem etapiem, kas iztrūkst, lai sniegtu atbalstu ar mentālās veselības problēmām sirgstošajiem, ir stabilas pacientu organizācijas.

Kā skaidro Klaišis, Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas darbiniekiem nav tiesību paturēt iestādē pacientus pret viņu gribu, jo tas pārkāptu cilvēktiesības. Tā kā jaunietis skaidri paudis, ka vēlas iestādi pamest, viņš tika izrakstīts, bet tālāk par sevi parūpēties nevarēja. Par laimi jaunieti pamanījušas sociālā dienesta darbinieces, kuras, lai gan Valteram sociālie pakalpojumi pēc likuma nepienākas, par viņu parūpējušās, un jaunietis uz laiku nonācis OPEN Radošā centra paspārnē. Taču centri nav pielāgoti palīdzības sniegšanai šādos gadījumos, un palīdzībai būtu jānāk no valsts vai pašvaldības puses. Šobrīd jaunietis atkal ir stacionēts.

"Ir skaidrs, ka cilvēki ar šādām garīga rakstura problēmām paši ar sevi netiek galā, un viņiem ir jābūt nodrošinātiem ar aprūpi un uzraudzību (..) Jautājums ir par to - cik vēl daudz tādu "valteru" mūsu sistēmā ir?" retoriski vaicā Klaišis, "kamēr mūsu sistēmā papīrs būs svarīgāks par cilvēku, mēs iesim auzās. "Uz papīra" Valters skaitās rīcībspējīgs cilvēks, bet praktiski viņš tāds absolūti nav. Viņa gadījumā katra iestāde izdarīja to, kas ir tās tiešajos pienākumos, sekojot likuma burtam. Bet finālā, ja kaut kas ar Valteru būtu noticis, par to atbildīgs nebūtu neviens."