Tuvojas krāšnais karnevāls uz sup dēļiem "Supiāde 2021"

Galvenā vieta šo notikumu plejādē tiks veltīta SUP (Stand Up Paddle) aktivitātēm. Piektdienas vakarā notiks karnevāls uz SUP dēļiem “Gaismas bruņinieku brauciens”, kam sekos grupas “Carnival Youth” koncerts, savukārt, sestdien visu dienu būs iespēja sekot diviem galvenajiem notikumiem - Baltijas SUP sprinta Grand Prix izcīņai un atraktīvai SUPiādes komandu sacensībai.