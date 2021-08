Pēc trīs mēnešu ārstēšanās izdzīvojis Covid-19 pacients ar 100% plaušu bojājumu

Slimnīcas pārstāve stāsta, ka 58 gadus vecais pacients ir viens no retajiem, kuram izdevies atgriezties dzīvē. Decembra beigās vīrietis saslima ar Covid-19, un, slimības gaitai strauji pasliktinoties, pacients guva plaušu bojājumu 100% apmērā. Līdz ar to janvārī pacientu no Jēkabpils slimnīcas pārveda uz Rīgas Austrumu slimnīcas stacionāra "Gaiļezers" Toksikoloģijas un sepses klīniku, kur par viņa dzīvību trīs mēnešu garumā ik dienas cīnījās mediķi.