Kā ekonomiski izdzīvot "Taliban" režīmam Afganistānā?

Daži no lielajiem ziedotājiem jau ir apturējuši savu atbalstu Afganistānai, kas ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē. Viens no tiem ir Starptautiskais Valūtas fonds (SVF), kas trešdien paziņoja, ka iesaldēs palīdzību šai valstij, jo pastāv neskaidrība par tās valdības atzīšanu. Šim piemēram drīz var sekot Pasaules Banka.

"Afganistāna ir milzīgi atkarīga no ārvalstu palīdzības. Ārvalstu palīdzība ir apmēram 10 reizes vai vēl vairāk lielāka par to, ko talibi ir spējuši iegūt no savām finansēm," sacīja Vašingtonas domnīcas "Brookings Institution" Afganistānas speciāliste Vanda Felbaba-Brauna.

"Starptautiskā ekonomiskā palīdzība un piekļuve starptautiskajiem ekonomiskajiem līdzekļiem būs ļoti svarīga."

Saskaņā ar Pasaules Bankas datiem 2020.gadā

palīdzības plūsmas sastādīja 42,9% no Afganistānas 19,8 miljardu ASV dolāru lielā iekšzemes kopprodukta (IKP).

"Afganistānas ekonomiku raksturo trauslums un atkarība," atzina Pasaules Banka.

Talibi iegūst lielu daļu ieņēmumu no noziedzīgām darbībām, tostarp magoņu audzēšanas heroīna un opija izgatavošanai un no narkotiku kontrabandas, teikts ANO Drošības padomes sankciju komitejas 2020.gada maija ziņojumā.

Ienākumus talibiem sniedz arī naudas izspiešana no uzņēmumiem, kā arī izpirkuma maksas par nolaupītiem cilvēkiem. Šajā ziņojumā talibu ieņēmumi tika lēsti no 300 miljoniem dolāru līdz 1,5 miljardiem dolāru gadā.

Talibi ir lietpratēji aplikt ar nodevām gandrīz visu viņu kontrolētajā teritorijā - no valdības projektiem līdz precēm, un "viņi turpinās to izmantot kā finansējuma avotu", sacīja ASV domnīcas "Council on Foreign Relations" pārstāvis Čārlzs Kupčans.

Starptautiskā sabiedrība gadu gaitā ir iztērējusi miljardiem dolāru, lai palīdzētu Afganistānai izskaust magoņu audzēšanu, tomēr šajā valstī vēl arvien tiek saražoti vairāk nekā 80% no visas pasaules opija. Šajā rūpalā ir nodarbināti simtiem tūkstoši cilvēku.

Afganistānas ekonomika ir cietusi Covid-19 pandēmijas laikā, un talibi ir atzinuši, ka nevar uzlabot situāciju bez ārvalstu palīdzības.

"Mēs esam runājuši ar daudzām valstīm. Mēs gribam, lai tās strādātu pie mūsu ekonomikas.

Mēs gribam, lai tās palīdzētu mums," otrdien paziņoja talibu preses sekretārs Zabiulla Mudžahids.

Viņš sacīja, ka talibi aizliegs opija ražošanu, kā to bija izdarījuši savas valdīšanas laikā no 1996. līdz 2001.gadam.

Krievija, Ķīna un Turcija ir atzinīgi novērtējušas talibu pirmos publiskos paziņojumus pēc Kabulas ieņemšanas, tomēr daudzas ziedotājvalstis, pirmām kārtām ASV, ir piesardzīgas.