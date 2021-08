Tiešraide plkst. 15:00 ⟩ Ekskluzīva iespēja ielūkoties ģēnija Rafaēla pasaulē

Faieti lekcijā interesenti varēs iepazīties ar Rafaēla piecsimt gadu jubilejas izstādi, kurā īpaši atspoguļots Rafaēla Romas periods. Tolaik viņu atbalstīja turīgi patroni, piedāvājot prestižus pasūtījumus un tādējādi paverot ceļu viņa veiksmīgajai mākslinieciskajai karjerai. Starp apskatāmajiem darbiem bija slavenā Madonna del Granduca no Ufici galerijas, Santa Cecilia no Boloņas Pinakotēkas, Madona Alba no Vašingtonas Nacionālās galerijas, kā arī Pašportrets ar draugu no Luvras kolekcijas.