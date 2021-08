Grāmatu izdevēji aicina uz tirdziņu Tallinas ielas kvartālā

Grāmatas pašiem mazākajiem lasītājiem piedāvās vismaz pieci izdevēji. No plkst. 12:00 līdz 13:00 Izdevniecības MicRec stendā bērnus gaidīs jaunās dzejoļu un dziesmu grāmatiņas “Ričijs Rū rīko koncertu” mūzikas autors Lauris Reiniks un grāmatiņas varonis lācis Ričijs Rū. Liels un mazs piedāvās ne tikai jaunākās bērnu grāmatas, bet arī divas radošās darbnīcas. Tās vadīs grāmatas “Nepaklausīgais vectēvs” ilustratore Rebeka Lukošus un Elīna Brasliņa – grāmatas “Kate, kas gribēja kļūt par vectēvu” ilustratore. Savukārt Sapņu spalvas stendā no plkst. 12:00 līdz 14:00 viesosies grāmatas “Grafiti noslēpums” autore Lelde Braķe Klaverī un mazie lasītāji dāvanā saņems krāsojamās lapas ar grāmatas ilustrācijām un autores veltījuma ierakstu grāmatiņā.

Dienas Grāmatas stendā no plkst. 13.00 būs iespēja saņemt autogrāfu no grāmatas “Dizažio” autora Svena Kuzmina, bet no plkst. 15.00 autogrāfus sniegs grāmatas “Nākotnes kalējs” autors Māris Bērziņš. Apgāds Mansards iepazīstinās ar vācu vēsturnieka Karstena Jānkes (Carsten Jahne) grāmatu “Hanza”, Ingas Gailes dzejas krājumu “Nakts”, Raimonda Sīmaņa grāmatu “Pasaule mikrobu acīm” u. c., bet izdevniecības Avots stendā kopā ar grāmatām varēs izvilkt laimīgo lozi.