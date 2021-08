Video ⟩ Ramona Umblija: Tas prasa drosmi – atklāt un ierakstīt savas dzimtas vērtības

Man šķita, ka ļoti svarīgi mūsu sabiedrībai, tai skaitā arī interesentiem aiz Latvijas robežām, ir atklāt stāstus, kuri ļauj ieraudzīt dzimtas no iekšpuses – daudzu paaudžu perspektīvā un arī ne tik tālā pagātnē. Mani ļoti iedvesmo sarunas, cilvēku uzticēšanās, kas ir viena no spēcīgākajām piedzīvotajām sajūtām šī izdevuma tapšanas gaitā un caurvij to. Protams tā ir arī vislielākā atbildība – dzirdēto un reizēm tikai nojausto, noformulēt vārdos un iekļaut grāmatā.