Izsludina meiteņu kora kompozīciju konkursu

Rīgas Doma meiteņu koris diriģentes Airas Birziņas vadībā šobrīd ir viens no spilgtākajiem Latvijas mūzikas kolektīviem un viens no vadošajiem meiteņu koriem pasaulē. 2022. gadā koris "Tiara" atzīmes 25. jubileju. Jaunas mūzikas pasūtinājumi un pirmatskaņojumi ir nozīmīgs kora radošās darbības lauks. "Tiarai" ir ievērojama loma meiteņu un sieviešu koru repertuāra papildināšanā un latviešu komponistu jaundarbu popularizēšanā pasaules mērogā. Te jāatzīmē nesenākie kora izdotie kompaktdiski “Caur sidraba birzi gāju” (2019) un “Ziemas dziesmas” (2018), kuros ierakstīti vairāki tieši "Tiarai" komponētie latviešu komponistu skaņdarbi. Tāpat meiteņu koris bieži tiek aicināts prezentēt Latviju pasaulē – 2019. gadā "Tiara" ar virtuālu performanci piedalījās multimediālajā uzvedumā “Women Warriors: The Voices of Change” Ņujorkā, Linkolna centrā, kā arī šī projekta dokumentālās filmas skaņu celiņa un kompaktdiska ierakstā, 2019. gadā koris bija īpaši uzaicināto bērnu koru vidū 1. GONDWANA Pasaules koru festivāls Sidnejā un Kērnsā, Austrālijā, bet 2017. gadā TIARA pārstāvēja Latviju 11. Pasaules kormūzikas simpozijs Barselonā, Spānijā.