Festivāls "Skaņu mežs" izziņo pirmos māksliniekus

Festivālā klātesošs būs arī pats Brekstons, Makārtura "ģēniju granta" un Džona Saimona Gugenheima fonda balvas par izcilību mākslā laureāts, intrumentālists un komponists, ko rakstnieks Greiems Loks nodēvējis par izcilu figūru 20. gs. laikmetīgajā mūzikā, bet mūzikas kritiķi Kriss Kelsijs un Pīters Margasaks – par ģēniju. Žurnāls "The Rolling Stone" Brekstona mūziku nodēvējis par "vienu no iespaidīgākajiem sniegumiem amerikāņu mūzikā". Entonijs Brekstons ir vēsturiski nozīmīgās afroamerikāņu komponistu un instrumentālistu biedrības AACM ievērojamākais dalībnieks, kas 20. gs. "pēckara avangarda" mūzikas prakses apvienojis ar brīvās improvizācijas elementiem savā, unikālā valodā. "Skaņu mežā" būs dzirdams viņa kompozīciju tips "Diamond Curtain Wall Music", ko Brekstons izpildīs kopā ar akordeonistu Ādamu Metloku (Adam Matlock) un trompetisti Suzannu Santosu Silvu (Susana Santos Silva).

Paša nodēvēto apakšžanru "rough kuduro" spēlēs Angolā dzimušais, šobrīd Eiropā dzīvojošais ritmiskās mūzikas producents Nazar – viņš šo mūzikas stilu atvasinājis no specifiska Angolas mūzikas un deju stila, padarot to, kā pats dēvē, "kareivīgāku". Šī nav nejauša metafora, jo viņa debijas albums "Guerilla" ir atskats uz bērnību un savas dzimtenes neseno vēsturi – mūziķa tēvs, karojot partizānu pusē, kā ģenerālis piedalījies Angolas pilsoņu karā.

Savdabīgu rokmūziku uz "Skaņu meža" skatuves spēlēs Glāzgovas Mākslas skolā dibinātā trijotne Still House Plants, kas, attiecīgi medijam The Guardian, ierakstījuši vienu no 2020. gada labākajiem pagrīdes mūzikas ierakstiem. Albumu "Fast Edit" par vienu no pērnā gada labākajiem mūzikas ierakstiem nodēvējis arī britu mūzikas žurnāls The Wire. Līdzās eksperimentālā roka un ārtroka ietekmēm grupas estētikā saklausāma arī iedvesma no deju mūzikas atkārtošanās, r’n’b un džeza bungošanas.