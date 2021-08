Svētdien dziedoņa Jāņa Zābera piemiņai veltīti Opermūzikas svētki

Turpinot pērn iesākto tradīciju, mākslinieka piemiņai veltītie Opermūzikas svētki notiks īpaši veidotā brīvdabas estrādē pie Jāņa Zābera memoriālā muzeja. Zābera pēcteči – apburošā operdīva Sonora Vaice un klausītāju iemīļotie Trīs Latvijas tenori – Miervaldis Jenčs, Guntars Ruņģis un Nauris Puntulis atskaņos latviešu un ārzemju kamermūzikas pērles, operešu mūziku, protams, skanēs Antiņa ārija no operas "Zelta zirgs". Programmā iekļauta arī Jura Kulakova īpaši Trim tenoriem komponētā motete "O lux beata trinitas" – veltījums šim sarežģītajam laikam. Katrs no tenoriem izpildīs solodziesmas, to vidū būs Eduarda Grīga "Gulbis" N. Puntuļa sniegumā no J. Zābera repertuāra, savukārt G. Ruņģis kā pirmatskaņojumu gatavo Lučio Dallas 1986. gadā sacerēto dziesmu "Karuzo". Duetā ar S. Vaici pirmoreiz skanēs visā pasaulē pazīstamā dziesma "Time To Say Goodbye", kā arī melodijas no Franča Lehāra operetes "Jautrā atraitne", kas būs atgādinājums par to, ka Jāņa Zābera sieva Biruta Zābere bija Muzikālās komēdijas, vēlākā Operetes teātra soliste.