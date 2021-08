Par 24% augusi "Latvijas valsts mežu" peļņa

LVM norāda, ka 95% no kopējiem kompānijas ienākumiem veidoja ienākumi no koksnes produktu pārdošanas.

Tāpat gada pirmajos sešos mēnešos ieņēmumi no minerālo materiālu un to maisījumu tirdzniecības bija 800 000 eiro. Kopumā pārdoti 299 300 kubikmetru minerālo materiālu un to maisījumu, tai skaitā 98% sertificēti, pārsniedzot kopējo 2020.gada pirmajā pusgadā pārdoto apjomu par vairāk nekā 80%.