Šosvētdien, 22. augustā, Latgales vēstniecībā "Gors" notiks Matīsa Čudara jaundarba "biezi plāni" pirmatskaņojums. Opuss elektriskajai ģitārai un simfoniskajam orķestrim tapis pēc Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra pasūtinājuma speciāli festivāla "LNSO vasarnīca" noslēguma koncertam, to atskaņos LNSO un diriģēs Guntis Kuzma. Solists — protams, pats autors. Mūsu saruna norit pēc otrās mēģinājuma dienas.

Labprāt pastāstīšu. To, kas rakstīšu šo darbu, zināju vismaz pirms pusgada. Lielos mērogos tas, protams, nav liels laikposms, lai uzrakstītu mūziku simfoniskajam orķestrim, tomēr man šķita, ka tas būs pietiekami liels, varēšu mierīgi savā idillē sadziedāties ar mūzām, atrast kaut kādu dzīves un pasaules patiesību caur muzikāliem materiāliem un to manifestēt skaistā opusā.

Ar mašīnu neviens tur nebrauc, bet lielās durvis veras vaļā vairākas reizes dienā, tur ir tomēr tāda zināma satiksme cauri tai garāžai, turpat aiz garāžas durvīm ir divi televizori un bērni, kas klaigā un spēlējas, un tas ir fantastiski, tas iedod milzīgu enerģiju, taču arī mēdz izsist no ilgstošāka procesa. Mūzikas radīšanai, piemēram, nenāk par ļaunu, ka, teiksim, vari kaut vai pusstundu, bet nu vēlams varbūt arī piecas stundas netraucēti iedziļināties kaut kādā muzikālā idejā un ļaut šai idejai pašai par sevi kaut ko pastāstīt. Vismaz man kaut kāda mūzika parasti rodas tieši šādā ceļā. Bet garāžā šādas iespējas nebija, nevarēju arī, teiksim, aizbraukt uz bibliotēku vai kur citur nolīst. Bija jāsamierinās ar to, ka dzīvoju un strādāju nemainīgā troksnī un apstākļu maiņā.

Nesen tiku uzņemts skolā Amerikā, zināju, ka man vajadzēs pēc iespējas vairāk naudas mācībām, tāpēc arī atļāvos piekrist gandrīz vai jebkuram piedāvājumam spēlēt, līdz ar to mana dzīve bija ārkārtīgi saraustīta un daudzdimensionāla. Lūk, par šo visu tad arī ir mans jaunais skaņdarbs. Sākotnēji ļoti pretojos domai, ka nespēju ilgtermiņā pievērst pietiekami lielu uzmanību kaut kādam vienam motīvam, vienam akordam. Bet tad sapratu, ka tieši tas ir mans trumpis, un tas ir tas, kas šis gabals arī būs, un, kad pieņēmu šo realitāti, man tā mūzika sāka ritēt absolūti organiski, un no tā visa tad arī skaņdarba nosaukums — “biezi plāni”.

Man vienmēr patikuši paradoksi un vārdu spēles. Šie mani biezie plāni runā gan par plānošanu, gan par to, ka plāni mums var gan būt biezi, bet tie var izrādīties arī diezgan plāni…

Nu jā, šis te biezums un plānums labi redzams partitūrā, tas man muzikāli iedeva struktūru, kā domāt kaut vai faktūras ziņā. Nezinu, vai esmu pietiekami veiksmīgi to īstenojis šajā skaņdarbā, bet nu tomēr tur ir nedaudz saspēle starp ļoti plānu diedziņu un biezu masu, ķīseli.

Kā tev tas izdevies, to mēs droši vien uzzināsim no Ineses Lūsiņas vai Armanda Znotiņa, bet, turpinot par daiļrades laboratoriju, — te vēl tā īpatnība, ka mūzikas autors ir arī solists. Jautāšu tieši tik primitīvi — kā tu, būdams iekšā orķestrī, jūties tajā brīdī, kad tev jāspēlē pašam sava mūzika un kaut ko mainīt tā īsti vairs varbūt nevar?