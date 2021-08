Turpinās intensīvi ceļu būvdarbi; ir svarīgi ievērot luksoforu signālus būvobjektos

Riteņbraukšanas pasākumā Valmieras apkārtnē 22. augustā plkst.10.00–17.00 sportisti pārvietosies pa Valmieras šoseju (A3) no Valkas līdz Valmierai un reģionālajiem autoceļiem Valmiera–Matīši–Mazsalaca (P16) no Valmieras līdz Mazsalacai, Rūjiena–Mazsalaca (P21) no Mazsalacas līdz Rūjienai, Valka–Rūjiena (P22) no Rūjienas līdz Valkai. Satiksme maršrutā netiks apturētā vai slēgta, sportistus pavadīs Valsts policijas ekipāžas.