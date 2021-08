Šajās brīvdienās Brenguļu trases arēnā risināsies autokrosa un folkreisa braucēju cīņas

“Dāmu klase absolūti pārsniedz cerēto, sestdien uz starta jau desmit dāmas, kopā pirmajā Dāmu kausa sezonā līdz šim būs startējušas jau 12, kas iepriecina. Junioru kausā stabila dalībnieku plūsma, ap septiņiem vai astoņiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem, arī šeit aug jaunā autosporta paaudze. Šie abi kopvērtējumi ir svarīgi, jaunieši nopietni gatavojas katram no posmiem. Skatītājiem un pašiem sportistiem ir interesanti šajā gadā ieviestie atsevišķie fināli gan dāmu, gan junioru klasēm, jo iepriekš punkti šīm ieskaitēm tika rēķināti pēc kopvērtējuma rezultātiem,” noslēdz Viesturs Saukāns.

Latvijas amatieru krosa kustība jeb LAF Krosa komisijas kauss izveidoti, lai jaunpienācēji šajā disciplīnā varētu iepazīties ar krosa “virtuvi”. PRO klasē apvienotas Latvijas autokrosa čempionāta 1600, 2000 Super, VAZ Klasika un Open 2500 klases. Savukārt AM klases ir AM D2000 priekšpiedziņa, AM D2000 aizmugures piedziņa un AM VAZ Klasika.