Sestdien izbraukuma vakcinācija notiks piecās Latvijas pilsētās

Sestdien, 21.augustā, izbraukuma vakcinācija no plkst.10 līdz plkst.15 notiks Jēkabpils gadatirgus pilsētas svētkos pie būvmateriālu veikala "Depo", no plkst.8 līdz plkst.14 Balvu pilsētas skvērā, Tirgus ielā, no plkst.10 līdz plkst.14 Daugavpilī tirdziņā Rīgas ielā, no plkst.11 līdz plkst.16 Preiļu pilsētas parkā un no plkst.9 līdz plkst.16 Carnikavas Nēģu svētkos Stacijas ielā.