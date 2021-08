Aptauja: Covid-19 pandēmijas laikā 17% iedzīvotāju sākuši biežāk lietot alkoholu

Aptaujā, kurā piedalījās 2341 respondents, secināts, ka 17% Latvijas iedzīvotāju Covid-19 laikā alkoholu ir sākuši lietot biežāk, no tiem 5% atzīst, ka alkoholu lieto izteikti biežāk, bet 12% - nedaudz biežāk.

Raugoties uz iegūtajiem rezultātiem pēc respondentu vecuma, aptaujas autori secina, ka Covid-19 laikā biežāk alkoholu lieto gados jaunāki un vidēja vecuma cilvēki, piemēram, vecumā no 25 līdz 34 gadiem 22% šobrīd alkoholu lieto biežāk nekā pirms pandēmijas, savukārt vecumā no 35 līdz 44 gadiem šis rādītājs ir 24%, kamēr pārējās vecuma grupās tas svārstās no 7% līdz 19%.