ASV meklē jaunus ceļus savu pilsoņu evakuēšanai no Afganistānas

ASV valdība meklē veidus, kā izvest savus pilsoņus no Afganistānas pa citiem maršrutiem, nevis caur Kabulas lidostu. Ziņu aģentūra AP no ASV valdības aprindām uzzināja, ka pret amerikāņiem ir vērsti potenciāli draudi no teroristiskās organizācijas „Islāma valsts” Afganistānas nodaļas, kas padara ceļu uz lidostu vēl bīstamāku.