Aptauja: Apmēram pusi iedzīvotāju sava biznesa sākšanai nepieciešami līdz € 10 000

Saskaņā ar pētījuma datiem, gandrīz trešdaļai jeb 30% cilvēku sava biznesa īstenošanai nepieciešamais finansējums būtu no 5000 līdz 10 000 eiro. Katram ceturtajam respondentam sava biznesa realizācijai vajadzīgā summa ir līdz 5000 eiro. Tikpat jeb 24% aptaujāto norāda, ka uzņēmējdarbības debijai būtu nepieciešams lielāks starta kapitāls - no 10 000 līdz 30 000 eiro.

Kā secināts no datiem, Rīgā dominē nepieciešamība pēc starta kapitāla no 5000 līdz 10 000 eiro, to atklājusi nepilna trešdaļa jeb 29% iedzīvotāju. Vidzemē ar attiecīgo summu biznesa realizācijai būtu pietiekami aptuveni pusei jeb 47% cilvēkiem. Savukārt Pierīgā gandrīz katrs trešais jeb 29% aptaujāto norāda, ka vajadzīgais finansējums būtu no 5000 līdz 10 000 eiro, tikpat - no 10 000 līdz 30 000 eiro.