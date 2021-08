Delta variants liek pārskatīt hospitalizēšanas plānus; gatavojas plašākai bērnu saslimstībai

“Bērniem jebkurš no mums zināmiem variantiem norit vieglākā formā,” atzīt Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu slimību klīnikas vadītāja Dace Gardovska, taču turpina: “Bet starp tiem daudzajiem saslimušajiem – jo vairāk būs saslimušo, jo pastāv lielākā iespēja, ka būs vairāk arī smagas formas. Jo,ja viņu [saslimušo bērnu] ir daudz, tad arī smagās formas var būt biežāk sastopamas. Stāsts ir par to, ka, ja būs tāds straujš pieaugums vispār ar šīs infekcijas izplatību, tad slimnīcas tiks noslogotas ar pacientiem. Un mums jau bez Covid-19 ir citas problēmas, kuras ir jārisina.”

Vai cīņā ar Delta variantu Latvijā tiks potēta arī trešā vakcīnas deva vismaz atsevišķām riska grupām, pagaidām nav lemts, un nozarē par to runā piesardzīgi. Latvijas speciālisti norāda, ka pēc līdzšinējās prakses vakcīnas no smagas saslimšanas joprojām pasargā, kas ir galvenais mērķis. Kad saslima Aleksejs, vakcinācija plašai sabiedrībai nebija pieejama. Tagad viņa ģimenē atzīst – vakcinēties vai nē, vispār neesot jautājumu. “Tikai tas cilvēks, kas ir izgājis tam cauri, ko esam izjutuši mēs, tuvinieki, mēs nevaram to pateikt, ko mēs izjutām. Tie trīs mēneši pagāja kaut kādā tādā, es pat negribu to atcerēties. Bet tas bija briesmīgi. Un es nevienam to nenovēlu.”