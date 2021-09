Pirmie iespaidi: Nissan Qashqai MHEV 158 Xtronic

(to skaitā aizmugurējie parkošanās sensori, inteliģentā kruīza kontrole, automātiskās tālās gaismas, brīdinājums par satiksmi aizmugurē, joslu asistents, aklo zonu uzraugs, ārkārtas bremzēšanas sistēma, kas atpazīst ne tikai auto, bet arī gājējus un velobraucējus, ceļa zīmju atpazīšanas sistēma u.c.), un ar katru nākamo aprīkojuma līmeni automobiļi kļūst aizvien pilnīgāki, līdz beidzot jau pieminētajai Tekna+ versijai ir arī pieminētie masāžas sēdekļi un tā dēvētās LED matricas, kuras veido ēnas tuneļus un neļauj apžilbināt priekšā vai pretī braucošos, bet tai pašā laikā spoži izgaismo pārējo brauktuves daļu un ceļa nomales. LED matricu priekšējie lukturi, kas tālo gaismu staru sadala 12 atsevišķos, individuāli kontrolējamos segmentos, ietilpst arī Qashqai Tekna standarta aprīkojumā, savukārt kā izvēles opcija tie pieejami N-Connecta modeļiem. Krosoveram tagad ir pieejamas arī elektriski, ar brīvroku funkciju atveramas un aizveramas bagāžas nodalījuma durvis un apsildāma stūre, kas iepriekšējām paaudzēm nav bijušas.

Ja salīdzina ar iepriekšējās paaudzes Qashqai, jaunajā modelī ir mainījies ne tikai aprīkojuma klāsts vai izskats, kas redzams jau no pirmā skatiena. Tas ir lielāks par priekšgājēju, bet tai pašā laikā arī vieglāks un stingrāks. Izgatavojot motorpārsegu, spārnus un durvis no alumīnija, kopumā ietaupīti 60 kilogrami. Uz automobiļa kopējā fona tas it kā nav daudz, tomēr