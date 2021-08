Biotehnoloģijas – atbilde uz nākotnes izaicinājumiem?

Pozitīva tendence ir universitāšu sekošana inovācijām un jaunu specifiski biotehnoloģijas tirgus pieprasījumam atbilstošu studiju programmu ieviešana. Veiksmīgs piemērs ir jaunā Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) kopīgā akadēmiskā bakalaura programma “Biotehnoloģija un bioinženierija”, kas guvusi arī vērā ņemamu interesi no studējošo vidus. Jau pašreiz skatoties uz aktuālo ikdienā – pandēmija, klimata izmaiņas, pieaugošs planētas iedzīvotāju skaits -, kļūst skaidrs, ka biotehnoloģiju loma ekonomikā un mūsu ikdienā tikai pieaugs, nodrošinot arī pieprasījumu pēc izglītotiem cilvēkresursiem - biotehnologiem, inženieriem, bioinformātiķiem, šūnu biologiem, molekulārbiologiem, mikrobiologiem un tamlīdzīgiem profesionāļiem. Turklāt šādu speciālistu darbs ir interesants un dinamisks. Patlaban, kad biotehnoloģiju nozare piedzīvo strauju izaugsmi un redzami jaunie tās lietojumi, jauniešiem, studējot biotehnoloģiju un dabaszinātnes, ir iespēja būt aktīviem jaunās nozares un, varētu teikt, pat laikmeta veidotājiem, ne tikai algotiem darbiniekiem.

Kopienu loma redzama citās nozarēs (piemēram, IT), biotehnoloģijā jau pašreiz iezīmējas to nozīme noteiktu reģionu izrāvienā (Bostona, Sanfrancisko, ASV; piem., Berlīne, Amsterdama, Kopenhāgena, Londona Eiropā). Svarīgs rīks nozares attīstībai ir kvalitatīvu pasākumu, kā izstāžu, konferenču un arī investoru pulcēšanās pasākumu pieejamība. Baltijas mērogā vērtīgs un augstas raudzes pasākums ir “Life Sciences Baltics”, kas katru otro gadu notiek Viļņā un šogad no 20. līdz 24. septembrim būs apmeklējama tiešsaistē.