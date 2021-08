Tapusi jauna programma "No-zīmes" skolēnu auditorijai

“Šādas tiešsaistes nodarbības sniedz iespēju skolēniem ne tikai nezaudēt saikni ar muzejiem laikā, kad tie ir slēgti vai nav pieejami grupu apmeklējumiem, bet arī ikdienā, jo īpaši bērniem no galvaspilsētas attālākos reģionos.

Projekta nodarbības veidotas digitālā mācību platformā Nearpod, kas tiešsaistē un bez reģistrācijas būs pieejama visiem nodarbību apmeklētājiem. Programmas saturs radīts, balstoties dažādu vecuma grupu skolēnu aptauju rezultātos un tādēļ tieši atbild uz bērnus un jauniešus interesējošiem jautājumiem. Nodarbību laikā ar dažādu praktisku uzdevumu risināšanas starpniecību, diskusijām un grupu aktivitātēm skolēni varēs, piemēram, izzināt mākslas darbu ceļu no to tapšanas līdz izstādīšanai muzeja ekspozīcijās, iepazīties ar dizainera darba aspektiem, kā arī pārdomāt jautājumus par to, kas veido mākslas darbu vai kolekciju vērtību.