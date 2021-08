Bez atpūtas nav iedomājams jauns darba cēliens, taču Latvijā cilvēki tai nevelta pietiekoši daudz laika. 51% Latvijas iedzīvotāju dienā atpūtai velta mazāk par divām stundām, no kuriem 13% atpūšas mazāk par vienu stundu, liecina SuperHits EHR sadarbībā ar socioloģisko pētījumu kompāniju Norstat veiktais pētījums par Latvijas iedzīvotāju atpūtas paradumiem. Ja cilvēks atpūtai dienā velta tikai 1 vai 2 stundas, diez vai tajās izdodas gan fiziski, gan garīgi atpūsties no darbā pavadītajām stundām. “Izvērtējot socioloģiskajā pētījumā iegūtos rezultātus, esam nolēmuši pamudināt Latvijas cilvēkus atpūsties un iesaistīties Vislatvijas pozitīvisma kampaņā “Atver SuperHits seifu!”, kura ietvaros ikvienam būs iespēja uzlauzt īstu seifu, atminot tā kodu un laimējot līdz 9000,- eiro,” stāsta SuperHits EHR zīmola vadītājs Toms Barons Lūķis.

SuperHits EHR sadarbības partneris, psihoterapeits Nils Sakss-Konstantinovs skaidro, ka trauksme, bezmiegs, nogurums, depresija un vispārējs apnikums ir dažas no pazīmēm, kas liecina par stresu un atpūtas trūkumu ikdienā. Šķiet, ka ikvienam no mums draugu vai ģimenes lokā ir cilvēks, kas bieži saskaras ar šīm stresa izpausmēm. Tas, neizbēgami, liek secināt, ka cilvēki Latvijā nevelta pietiekoši daudz laika atpūtai vai arī atpūšanās nenotiek tādos veidos, kas palīdzēt atjaunoties gan ķermenim, gan prātam. Nav noslēpums, ka atpūta ir absolūts priekšnosacījums labai mentālai un fiziskai labsajūtai. Laiks, kas katram jāpavada atpūšoties, ir atšķirīgs - tāpat kā atpūtas veidi. Ir cilvēki, kas atpūšas mājās, uz dīvāna skatoties iemīļotākos seriālus vai lasot grāmatas. Ir tādi, kam no ikdienas steigas palīdz atgūties došanās dabā, bet ir arī cilvēki, kas par atpūtu uzskata dažāda veida izklaides. Šī cilvēku grupa brīvajā laikā labprāt dodas uz dažādiem pasākumiem un izklaides vietām.