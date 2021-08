Miris britu regeja grupas "UB40" saksofonists Braiens Treivers

Grupa ar vairāk nekā 50 skaņdarbiem, tajā skaitā "Red Red Wine", "Can’t Help Falling in Love", "I Got You Babe", iekarojusi Lielbritānijas un citu valstu mūzikas aptaujas. Grupas nosaukums aizgūts no Lielbritānijas bezdarbnieku pabalsta pieteikuma veidlapas nosaukuma "Bezdarba pabalsts, 40. forma". Tiesa, neskatoties uz komerciālajiem panākumiem, 2011. gadā grupa paziņoja par bankrotu.