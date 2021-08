Foto ⟩ Izskanējis Pasaules mūzikas festivāla "Porta" atklāšanas koncerts

"Tas bija patiesi maģiski. Tā vien liekas, ka pasākuma norises vieta, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, rezonēja ar sajūtu, kurai atsaucās kā Eivør un kora ANIMA kopā savītais stāsts, tā arī grupas "Raxtu raxti" jaunatklātā veidola balss. Vienmēr jau nāk tas jautājums: kas tad īsti ir tas pasaules mūzikas žanrs? Lūk, šeit to bija iespējams kā atbildi no apkārt esošā pa tvērienam vien saklausīt, sajust, kopā mūzikā sadzīvot. Viss, kas no tālas senatnes nācis – neparasta vokālā nianse, neierasta mūzikas instrumenta spēle, jau sen aizmirstu tautas vārdu atdzīvināšana mūslaiku sajūtām saprotamā skanējumā –, Juglas ezera krastā tika iemiesots pasaulīgajā mūzikā," tā par vasaras koncertu stāsta festivāla direktore Ilze Apsiņa un festivāla starptautisko attiecību koordinators Justs Patriks Celms.