Ar dažādu notikumu sēriju Rīgā tiek atzīmēta Arhitektūras nedēļa 2021

Trešdien, 25. augustā, plkst. 17.00 norisināsies atvērta diskusija par arhitektūru “Vai kopā būšana ir labas arhitektūras pamatvērtība?”. Eiropas Savienības iniciatīvas “Jaunais Eiropas Bauhaus” devīze ir “pievilcīgi, ilgtspējīgi, kopā”, kas izvirza kopā būšanu kā vienu no mūsdienu būtiskākajām vērtībām un darbības principiem. To visai izteikti ir akcentējusi arī pašreizējā pandēmija. Lai gan visa pasaule pavadīja lielu daļu sava laika izolēti, visiem kļuva skaidrs, ka tikai kopā mēs būsim spējīgi virzīties uz labāku nākotni. Tāpēc, vēl izteiktāk nekā iepriekš arī arhitektiem ir nepieciešams domāt par to, kā viņu darbs veicina cilvēku un sabiedrības kopā būšanu. Diskusijā piedalīsies atlases žūrijas pārstāvji, arhitekti Ilze Liepiņa, Evelīna Ozola un Oskars Vāvere, kā arī režisors Uģis Olte. Veicot iepriekšēju reģistrāciju, diskusiju būs iespējams apmeklēt klātienē, Latvijas Arhitektu savienības telpās, Torņa ielā 11. Interesentiem būs iespēja diskusiju vērot arī tiešsaistē. Plašāka informācija, reģistrācija, kā arī diskusijas tiešraide šeit.