Antuāna Duanela kino skola piedāvās lekciju ciklu kā jauniešiem, tā arī pieaugušajiem

Kinoteātrī Kino Bize organizētā Antuāna Duanela kino skola šogad sāks savu trešo mācību gadu. Kopā tiks organizētas 8 lekcijas jauniešiem vecumā no 12 līdz 16 gadiem, kā arī slēgtie kino seansi, kuru laikā būs iespējams iepazīties ar dažādām kino vēsturē nozīmīgām filmām un to autoriem. Tāpat šogad papildus klātienes nodarbībām jaunieši varēs apgūt kino kritiku, rakstot recenzijas, veidojot video esejas un podkāstu ierakstus. Lekcijas cikla ietvaros lasīs filmu pētnieki un veidotāji: Viktors Freibergs, Daniela Zacmane, Dārta Ceriņa un Adriāna Roze. Jaunieši aicināti pieteikties neatkarīgi no to priekšzināšanām. Pirmā nodarbība plānota 9. septembrī.