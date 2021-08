Septembrī atklās Rīgas Fotogrāfijas biennāles NEXT 2021 izstādi "Digitālie viduslaiki"

No 3. septembra līdz 3. oktobrim Latvijas Fotogrāfijas muzejā būs skatāma Rīgas Fotogrāfijas biennāles – NEXT 2021 izstāde "Digitālie viduslaiki", kas apvienos divu mākslinieku personālizstādes – Āpa Tepera (Aap Tepper, EE) izstādi "Materialitātes ēna" un Kristīnes Krauzes-Sluckas (LV) izstādi "Paklausīgs pieskāriens". Mākslinieki izstādē uzmanību vērš procesam, kas apskata to, ka ar digitālo tehnoloģiju parādīšanos sabiedrībā ir sācies jauns temporalitātes posms, kur ātrums, mobilitāte un globalitāte ir tā raksturojošās iezīmes. Izstādes kuratore – Anete Skuja.