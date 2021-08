Lietuvai palīdzējušo Afganistānas pilsoņu evakuāciju plānots pabeigt šonedēļ; afgāņus evakuē arī Igaunija

Kā viņš pastāstījis Lietuvas sabiedriskajam radio, pašlaik process norisinās gludi - afgāņi, kas jāevakuē no Kabulas, jau atrodas kopā ar Lietuvas karavīriem un amatpersonu darba grupu un pa diplomātiskajiem un militārajiem kanāliem tiek risināts jautājums, kā viņus visus nogādāt Lietuvā.

No Afganistānas ar sabiedroto palīdzību evakuēti pirmie 13 afgāņi, kas palīdzējuši Igaunijai, iekams kontroli valstī pārņēma islāmistu grupējums "Taliban", otrdien Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR paziņojusi ārlietu ministre Eva Marija Līmetsa.

"Šobrīd mums ir sakari ar vairāk nekā desmit afgāņiem, viņi visi dodas projām no Afganistānas. Pašlaik mēs runājam par 13 cilvēkiem, bet skaitļi nemitīgi mainās atkarībā no situācijas," viņa sacījusi, sīkāk nenorādot, ar kādas valsts lidmašīnu šie cilvēki tiek evakuēti no Afganistānas un kur viņiem paredzēta pārsēšanās.