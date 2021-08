Pirmais 1. septembris – kā mazināt satraukumu mazajam pirmklasniekam?

● Jāatrod iespēja fiziski izlādēties! Būtiski atcerēties, ka bērniem ir vajadzīgas fiziskas aktivitātes, jo tās palīdz atbrīvoties no stresa un trauksmes sajūtas. Bērniem, kuri pēc skolas apmeklē sporta vai dejošanas pulciņus, novērojams mazāks satraukuma līmenis. Taču tiem bērniem, kuriem aktivitāšu skolā ir mazāk, pēc skolas būtu jāmēģina fiziski izlādēties kopīgās ģimenes pastaigās, velobraucienos vai citās fiziskās aktivitātēs.

● Svarīgi ir runāt! Bērni ļoti daudz saprot, tāpēc ir ļoti būtiski ar bērniem runāt. Ir jāizstāsta, kāpēc skola ir vajadzīga, jo bērniem reizēm šķiet, ka kaut kas ir jādara, jo skolotāja vai vecāki to vēlas, neizprotot to, ko tas dos viņiem.

BENU Aptiekas farmaceite Zanda Ozoliņa atgādina parūpēties par bērna veselību un labsajūtu, sākot skolas gaitas. Bērniem ieteicams sabalansēt ikdienas ēdienkarti, papildinot to ar olbaltumvielām bagātu uzturu. Vismaz divas reizes nedēļā ieteicams ēst zivis, kā arī neaizmirst par pākšaugiem, kas ir lielisks proteīna avots. Vēlams ēdienkartē iekļaut visas rudens veltes, piemēram, uzņemot dabīgo C vitamīnu no plūškoka vai cidonijām. Tāpat lielisks prebiotiķis ir banāns, savukārt rieksti ir magnija un daudzu citu minerālvielu un olbaltumvielu avots. Bērniem ieteicams dzert daudz šķidruma, kas arī ir daļējs sargs pret vīrusa saslimšanām.