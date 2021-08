Levits: Tieši skolai ir ārkārtīgi liela nozīme, lai jaunieši uz pasauli skatītos racionāli

"Lielā mērā cilvēka dzīve ir atkarīga no tā, kādi viņam ir bijuši skolotāji," atzina Valsts prezidents.

Valsts prezidents uzrunā pauda pateicību par šo tradīciju no 1989.gada, kas ir viena no vecākajām atjaunotās Latvijas neatkarības tradīcijām. Viņš uzsvēra, ka tā ir ārkārtīgi svarīga tradīcija, jo izglītība ir Latvijas valsts un sabiedrības pamats, un izglītība sākas gan ģimenē, gan bērnudārzā, bet tā pa īstam tomēr skolā. No izglītības ir atkarīgas Latvijas nākotnes izredzes, sacīja Valsts prezidents.