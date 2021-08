Mediķu organizācijas nesliecas atbalstīt arodbiedrības potenciālo streiku

Atšķirībā no LMA, LJĀA un LĀB, arodbiedrība atalgojuma modeļa izstrādē nepiedalījās, un tieši šeit sakņojas domstarpības starp abām pusēm, tostarp nesakrītot viedokļiem par to, kā celt mediķu atalgojumu. Proti, iepriekš atalgojums nozarē celts vienmērīgi, un šādu pieeju atbalsta arī LVSADA, taču mediķu profesionālās organizācijas drīzāk vēlētos redzēt atalgojuma pieaugumu, kas būtu atbilstošs jaunajā atalgojuma modelī paredzētajam, proti, samērīgi ar amatu kategorijām, to sarežģītību un citiem faktoriem, kā, piemēram, izglītības līmeni.