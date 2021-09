Pirmie iespaidi: modernizētais Jaguar F-Pace

Centrālais elements priekšējā panelī ir viegli izliekts skārienekrāns ar 11,4 collu diagonāli. Caur to vadāmas visas būtiskākās automobiļa funkcijas, tai skaitā no citiem Jaguar Land Rover grupas automobiļiem pazīstamā jaunākās paaudzes apkārtskata sistēma. Tā, nepametot vietu pie stūres, ļauj burtiski apstaigāt automobili pa perimetru. Kas priecē, Pivi Pro multimediju sistēma strādā bez aiztures, bet tās vienkāršā grafika navigēšanu pa izvēlnes apakšlīmeņiem padara viegli saprotamu. Un vēl viens jaunums, ar ko Jaguar F-Pace vadītājs saskarsies katru reizi šo vārdu vistiešākajā nozīmē, ir pārnesumkārbas elektroniskā svira. Ja līdz šim no viduskonsoles izbrauca apaļš, grozāms selektors, tad tagad tā vietā ir neliela svira, ko var “ievilkt” D režīmā.