“Zoļiks. No sirds un no rajona. Nerakstītie likumi dzelzbetona pasaulē. Vienādas mājas un vienādi cilvēki, kas pieraduši neizcelties ārpus pūļa. Tie gaida jaunu dienu, bet reti kas mainās – atnāk jauna diena un pagājušais no atmiņas izdzēšas.” - Šādu nospiedumu atstāja uz 21. gadsimta sliekšņa radītā dziesma “Rajons” (Ozols feat. RDK)