Aptauja: Gandrīz 70% vecāku viedierīču lietošanu izmanto kā motivāciju vai sodu bērniem

"Turklāt aizliegums interesi tikai pastiprina. Lietojot modernās tehnoloģijas, bērns bieži vien kompensē kaut ko, kā nav reālajā dzīvē, un, ja viņam vēl atņem nost viedierīci, tad tā, no bērna aspekta raugoties, ir īsta traģēdija. Turklāt, atņemot viedierīci, bērns neiemācīsies to adekvāti un jēgpilni izmantot, kā arī neapgūs tās lietošanas noteikumus - to, ko var iemācīt vecāks, ja darbojas ar viedierīci kopā ar bērnu," skaidro Rubene.