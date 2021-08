Japānā divu vīriešu nāvi saista ar netīriem Moderna flakoniem

Nesterilās Moderna ampulas Japānā varētu būt izraisījušas divus nāves gadījumus. Divu 30 un 38 gadus vecu vīriešu nāve pašlaik tiek izmeklēta, sestdien Tokijā paziņoja Veselības ministrija. Vīrieši nesen nomira neilgi pēc otrās vakcīnas devas. Tiek ziņots, ka abos gadījumos vakcīnas iegūtas no vienas sērijas flakoniem, bet kopumā šajā laikā bijušas pieejamas Moderna vakcīnas no trim dažādām sērijām.

Japāna ceturtdien izņēma no apgrozības kopumā 1,63 miljonus Moderna koronavīrusa vakcīnu devu. Par vakcīnas izplatīšanu atbildīgā farmācijas kompānija Takeda apgalvo, ka vairāki valsts vakcinācijas centri vēl neatvērtos flakonos konstatējuši „svešas vielas”. Tāpēc, saskaņojot ar Veselības ministriju, tika nolemts neizmantot trīs ražošanas sēriju visas vakcīnu devas.

Savukārt Moderna paziņoja, ka atklātie piemaisījumi attiecas uz produkta vienas partijas flakoniem. Uzņēmums pieļauj iespēju, ka problēma radās vienā no ražošanas līnijām ekspluatācijā nodotajā ražotnē Spānijā. Piesardzības nolūkos no apgrozības izņemtas arī abas pārējās vakcīnu sērijas no minētās ražotnes.