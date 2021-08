VID kratīšanas pie Lapsas un Liepnieka: aizdomas par nodokļos nenomaksātiem simtiem tūkstošu eiro

Šo uzņēmumu nodokļu parādi nekad nenonāca līdz lielajam apmēram, par ko iestātos kriminālatbildība – šobrīd tie ir 25 tūkstoši eiro, stāsta Podiņš. Brīdī, kad šis slieksnis tuvojās, uzņēmumi par nelielu samaksu tika pārreģistrēti uz mazturīgām personām, bet drīz pēc tam – likvidēti. Tāpēc iesaistītie arī ilgāku laiku esot varējuši izsprukt no VID uzmanības.

Taču vienā gadījumā lielais apmērs tomēr tika sasniegts, atklāj Podiņš: “Parādījās arī persona, uz kuru ir pārreģistrēts šis uzņēmums un kuru mēs arī gribējām sākt jau pratināt un saukt pie atbildības. Nu puisis izrādījās tiešām ar, teiksim tā, zemu izglītības līmeni, kas tika arī izmantots no grupā iesaistītajām personām, un arī par 100 eiro uzņēmums tika pārreģistrēts. Un kad persona uzzināja, ka viņam tagad būs jāmaksā šādas lielas nodokļu parāda summas, tad neizpratnē viņš prasīja, kā tā pie mums var būt.”

Sabiedrisko attiecību speciālists, nereti par polittehnologu dēvētais Jurģis Liepnieks ir valdes loceklis viņa sievai Ilzei Elizabetei Liepniecei piederošajā SIA “Cocoon”, kas sniedz dažādus sabiedrisko attiecību pakalpojumus un ir arī portāla “Puaro.lv” uzturētāja. Viņš apgalvo, ka lietā neesot pratināts pat kā liecinieks, tāpēc parakstījies par neizpaušanu nav, taču neko arī nezinot. Liepnieks vairākkārt uzsver, ka viņš vada mazu ģimenes uzņēmumu, kura apgrozījums 2019.gadā bija gandrīz 200 tūkstoši eiro, bet peļņa pārsniedza pusi no šīs summas – tāpēc nekāda nodokļu slēpšana tur neesot iespējama.

Par savu biznesu Liepnieks saka – tās esot dažādas konsultācijas, apmācības, publicitātes kampaņas. Ir arī gadījumi, kad klienti grib nevis pozitīvu publicitāti par sevi, bet negatīvu par konkurentiem vai oponentiem, nenoliedz Liepnieks: “Mēs meklējam ceļus un variantus, kā arī šādai informācijai atrast vietu publiskajā telpā. Reizēm atrodam, reizēm ne.” To, kāpēc bieži vien “Puaro.lv” un “pietiek.com” pārpublicē vienus un tos pašus rakstus, arī tādus, kas pirms tam parādījušies presē, un vai tie varētu būt Liepnieka minētie “ceļi un varianti”, viņš komentē izvairīgi: “Nu, es domāju, ka Latvijas tā infotelpa nešaubīgi ir segmentēta, un cilvēki ir dažādi. Dažāda veida dažādos burbuļos, dažādās redakcijās dažādi vērtē vai viņiem ir dažāda sākotnējā attieksme pret kaut kādiem notikumiem.”

Arī Liepnieks pieļauj, ka kratīšanas pie viņa un Lapsas varētu būt saistītas ar politiskām norisēm, piemēram, prezidenta Levita bažām par pārvēlēšanu pēc diviem gadiem. Nodokļu un muitas policijā to kategoriski noliedz. “Jā, es arī lasu tur attiecīgos portālus tagad un man rodas izbrīns. Varu pateikt vienīgi to, ka tās ir vienkārši ļaunas baumas. Jo mums ir pilnīgi vienalga, kura persona izvairās no nodokļu nomaksas – tātad viņa ir jāsauc pie atbildības. Un pārsvarā jau ir tā, ka pretenzijas tās lielākās jau ceļ tie sabiedrībā ievērojamākie vai bagātākie cilvēki,” komentē Podiņš.