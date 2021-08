Kas ir hibrīdkarš?

Ja uz Latvijas robežas tiek pieļauti cilvēktiesību pārkāpumi, kas pamatojami ar apsvērumiem nodrošināt nacionālo drošību, tad valsts vadītājiem šāds paskaidrojums ir skaidri jāsniedz, neatsaucoties uz juridiski nesaprotamu un politiski bezatbildīgu "hibrīdkara" terminoloģiju. Pretējā gadījumā noteiktas valsts amatpersonas iegūst līdz šim neapzinātu un neizmērojamu varu pamatot jebkuru savu lēmumu ar vārdu ”hibrīdkarš”. Šādos apstākļos var tikt pieņemti hibrīd-likumi, kam ir tikai hibrīd-leģitimitāte – ārkārtas situācija kļūst par izņēmuma stāvokli, kas būtībā ir vienādojams ar militāriem apstākļiem ne tikai pierobežā, bet arī valsts iekšienē. Lai gan Latvijas valdība šobrīd šādu pilnvaru uzurpāciju nav īstenojusi, lai vērstos pret Latvijas pilsoņiem, tās līdzšinējā retorika rada nopietnas bažas par to, ka šāds attīstības scenārijs nav neiespējams. Amatpersonu pienākums ir kliedēt šīs bažas un precīzi skaidrot, kāpēc par šādu varas uzurpāciju nebūtu jāuztraucas arī gadījumā, ja atbildīgos amatos, iespējams, nonāktu personas ar Latvijas demokrātijai nelabvēlīgiem nodomiem.

Apzinos, ka cilvēktiesību ierobežojumi var tikt pamatoti ar sabiedrības drošības aizsardzību un nesenās provokācijas no Baltkrievijas puses var klasificēt kā nelikumīgu agresiju. Tomēr pat šādos gadījumos demokrātiskai valstij ir jāpamato, kā konkrēti cilvēki rada individuālu apdraudējumu sabiedrībai, un jānodrošina ieviesto pasākumu samērīgums. Arī kara laikā civiliedzīvotājus nedrīkst izmantot kā ieročus, un brīdī, kad Latvija pati sāk īstenot “speciālas operācijas”, uz ko ir norādījis Pabrika kungs, sakot, ka “mēs parādījām ceļu, kā labāk tikt tur, kur viņi vēlas nokļūt” , Latvija var tikt apsūdzēta šo pašu hibrīd-taktiku izmantošanā un starptautisko normu pārkāpšanā.

Ir nepieciešams ieviest juridisku skaidrību par šī brīža attiecībām starp Latviju un Baltkrieviju. Ja Latvija atrodas de facto kara stāvoklī ar Lukašenko režīmu, tad to ir tiesības zināt ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Savukārt, ja politiķi nezina, kā aprakstīt šo situāciju, tad arī tas ir skaidri jāpasaka, nevis jāpamato cilvēktiesību pārkāpumi ar jēdzieniem bez juridiska satura. Šobrīd vairākas Latvijas nevalstiskās organizācijas, pretēji Latvijas valdībai, cenšas proaktīvi identificēt humānās palīdzības nepieciešamību Latvijas pierobežas zonā. Ja Latvijas iekšlietu un aizsardzības resori uzskata šīs darbības par nevēlamām vai bīstamām, tām ir pienākums skaidrot savu nostāju juridiski korektā formā. Tāpēc aicinu ikvienu mediju pārstāvi pieprasīt no amatpersonām izpratni par jēdziena „hibrīdkarš” juridisko un politisko nozīmi, nevis pieņemt to kā pašsaprotamu.